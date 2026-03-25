Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260325 - 0397 Frankfurt - Innenstadt: Verletzung mit Messer - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) In der heutigen Nacht (25. März 2026) verletzte ein bislang unbekannter Mann einen anderen mit einem Messer am Arm. Er floh unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach aktuellen Erkenntnissen liefen zwei Männer im Bereich der Bleichstraße / Alte Gasse beim Übergang der Eschenheimer Anlage entlang, als ein Unbekannter an ihnen vorbeilief und einen der beiden mit einem Messer am Arm verletzte.

Hiernach entfernte sich der der Unbekannte sofort.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 20-30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, hager, schwarze lockige Haare, Drei-Tage-Bart; schwarze Jacke, roter Kapuzenpullover

Der Verletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Täter der Tatablauf haben, melden Sie sich unter der 069 755 41200 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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