Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260326 - 0400 Frankfurt - Preungesheim: Mülltonne angezündet

Frankfurt (ots)

(la) Am Freitag (25. März 2026), gegen 19:45 Uhr, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer an einer Schule im Stadtteil Preungesheim an. Durch das Anzünden entstand eine leichte Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

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