Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260326 - 0400 Frankfurt - Preungesheim: Mülltonne angezündet
Frankfurt (ots)
(la) Am Freitag (25. März 2026), gegen 19:45 Uhr, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer an einer Schule im Stadtteil Preungesheim an. Durch das Anzünden entstand eine leichte Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell