Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Stralsunder Imbiss (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 28.03.2026 gegen 10 Uhr wird der Stralsunder Polizei der Einbruch in einen Imbiss in der Ossenreyerstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannter Täter zwischen dem 27.03.26, 18:30 Uhr und dem 28.03.26, 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.600 Euro.

Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831/28900 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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