Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Krad-Fahrer auf der Kreisstraße 35 bei Neppermin (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 29.03.2026 gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der K 35 zwischen Balm und Neppermin ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades (125ccm) die K 35 aus Balm kommend in Richtung Neppermin. Ca. 500m hinter dem Ortausgang Balm geriet der von der Insel Usedom stammende Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Alleebaum. Der alleinbeteiligte Fahrer des Leichtkraftrades wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald verlegt. An dem erheblich beschädigten Leichtkraftrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000,- EUR. Der Verkehr auf der K 35 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. zwei Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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