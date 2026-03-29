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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sattelzugmaschine stößt beim Abbiegen gegen einen Balkon in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) (ots)

Am 29.03.2026 gegen 12:00 Uhr befuhr der 26-jährige spanische Fahrzeugführer mit seiner Sattelzugmaschine Volvo samt Auflieger die Müritzstraße in Waren und bog in der weiteren Folge nach rechts in die Rosenthalstraße ab. Bei dem Abbiegevorgang stieß der Sattelauflieger gegen einen im ersten Obergeschoss befindlichen Balkon eines Wohnhauses in der Rosenthalstraße. Dadurch wurden Teile des Balkons beschädigt, so dass dieser aktuell nicht nutzbar ist. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. 

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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