Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Joggerin von Mann belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Sonntagnachmittag ein junge Frau sexuell belästigt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 18-Jährige aus Marl im Bereich der Halterner Straße/Haardgrenzweg joggen. Als sie gegen 14.45 Uhr an einem Teich eine Pause machte, bemerkte sie einen unbekannten Mann auf einer Bank. Als sie weiter joggte, kam der Mann nach und sprach sie an. Dabei soll er an sein Geschlechtsteil gefasst (über der Hose) und versucht haben, nach der Frau zu greifen. Die 18-Jährige lief daraufhin schneller und konnte sich in Sicherheit bringen. Anschließend rief sie die Polizei. Nach dem Unbekannten wurde sofort gefahndet, er konnte aber bislang nicht gefunden werden. Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,85m groß, normale Statur, schwarze Haare, kurze Kotletten, bekleidet mit einer schwarzen Hose und hellblauer Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder zu dem Vorfall selbst machen können. Für Hinweise bitte die Tel. 0800/2361 111 wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell