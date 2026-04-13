Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit unter Brüdern endet tödlich

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Am Sonntagabend (ca. 22:15 Uhr) kam es in Castrop-Rauxel in einer Wohnung im Stadtteil Rauxel zu einem Streit zwischen zwei Brüdern. Dabei wurde einer der beiden schwer, der andere tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen stritten sich der 33-Jährige und der 39-Jährige (beide aus Castrop-Rauxel) zunächst verbal. Im weiteren Verlauf verletzten sich die beiden Männer schwer mit einer Stichwaffe. Zeugen informierten die Polizei.

Der 39-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der 33-Jährige wurde in der Tatwohnung, in der er wohnhaft ist, durch die Polizei vorläufig festgenommen. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach seinen ersten Angaben habe er sich gegen Angriffe seines Bruders verteidigt. Die Obduktion des Verstorbenen soll am heutigen frühen Nachmittag durchgeführt werden.

Für die weiteren Ermittlungen ist eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Recklinghausen eingerichtet.

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Kruse (Telefonnummer: 0231/92626122) Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Grewen

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