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POL-RE: Recklinghausen: Geld mit gestohlener Bankkarte abgehoben - Wer kennt den Mann?

POL-RE: Recklinghausen: Geld mit gestohlener Bankkarte abgehoben - Wer kennt den Mann?
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Tatverdächtigen um Mithilfe. Der Mann wurde dabei aufgezeichnet, wie er mit einer gestohlen Bankkarte Geld abhebt. Die Karte war zuvor einer 76-jährigen Frau aus Recklinghausen aus der Handtasche gestohlen worden. Wo genau der Diebstahl passierte, ist nicht klar. Fotos des Tatverdächtigen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/200533

Wer den Mann erkennt oder nähere Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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