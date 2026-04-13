Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: versuchter Handtaschenraub - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Nachdem eine 47-Jährige aus Datteln an einem Geldautomaten an der Elisabethstraße Bargeld abholte, versuchte eine unbekannte Person sie auszurauben. Die Dattelnerin hatte das Geld in einer Handtasche verstaut und diese an den Lenker ihres Fahrrades gebunden. Plötzlich näherte sich die Person und versuchte die Tasche zu entreißen. Da die 47-Jährige die Tasche festhielt, scheiterte der Räuber und stieß die Dattelnerin und ihr Fahrrad in ein Gebüsch. Sie wurde leicht verletzt. Einen Krankenwagen benötigte sie vor Ort nicht. Die Person, die eine blaue Jacke trug, rannte davon. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Wer hat den Vorfall heute um 11:00 Uhr beobachtet und kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Unter der 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

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