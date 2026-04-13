Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Brabecker Weg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten über den Garten zu einer Terassentür und hebelten diese auf. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und nahmen Bargeld aus einer Handtasche mit. Der Einbruch passierte am Freitag (10. April) zwischen 07:15 Uhr und 18:45 Uhr. Am Vortag hielten sich zwei verdächtige Personen an der Straße auf. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich - 25-30 Jahre alt - korpulent - rundes Gesicht - dunkle, kurze Haare - gelbe Daunenjacke 2. Person: weiblich, ca. 20-25 Jahre alt - sehr dünn - lange rote, dünne Harre - spitze Gesichtsform Ob sie mit dem Einbruch etwas zu tun haben, ist aktuell noch unklar.

An der Straße "Im Blankenfeld" gelangte ein bisher unbekannter Mann am Freitagmorgen (05:00 Uhr) auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Anschließend durchsuchte er ein unverschlossenes Auto und versuchte mit einem aufgefundenen Schlüssel die Haustür des Wohnhauses zu öffnen. Als er scheiterte, lief er davon. Eine Überwachungskamera nahm den Mann auf. Beschreibung: -ca. 30 Jahre alt - kurze, dunkle Haare - Bart - grüne Steppweste - dunkles Oberteil - helle Jeanshose

Recklinghausen:

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Einrichtungshaus an der Schmalkalder Straße. Sie schlugen ein Seitenfenster ein und gelangten so in das Objekt. Die Einbrecher entwendeten unter anderem zwei Tresore und konnten anschließend unerkannt flüchten.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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