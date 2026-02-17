Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogenmix und Alkohol führen zur Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.02.2026 um 00:30 Uhr konnte ein 40-jähriger Neustadter in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Pedelec fahrend festgestellt werden. Hierbei fuhr der Mann deutliche Schlangenlinien und kippte beim Auffahren auf den Gehweg zur Seite. Bei der anschließenden Kontrolle war der Grund für das Verhalten des Neustadters schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Alkohol, Amphetamin und THC stand. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe in der hiesigen Dienstelle abgeben. Außerdem führte der 40-Jährige eine Menge an Cannabis mit sich, welche die erlaubte Menge von 25 Gramm überschritt. Das Cannabis wurde daher sichergestellt und wird mit der Ordnungswidrigkeitenanzeige der zuständigen Behörde vorgelegt. Nun kommen auf den Pedelec-Fahrer mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

