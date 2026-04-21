Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw in Kramerhof

Kramerhof (ots)

Am Montag (20. April 2026) kam es um 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Fahrrad auf der Kreisstraße 26.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 39-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Peugeot die Kreisstraße 26 aus Stralsund kommend in Fahrtrichtung Parow. Eine 20-jährige deutsche Fahrradfahrerin stand an einer Nebenstraße an der Kreisstraße 26 aus Richtung Groß Kedingshagen kommend und wollte diese überqueren. Offenbar übersah sie dabei den vorfahrtsberechtigten Peugeot kollidierte mit diesem.

Die 20-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

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