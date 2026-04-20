Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Waren/Klink (ots)

Heute gegen 11:10 Uhr ist es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Strecke zwischen Klink und Waren gekommen.

Ein 33-jähriger Dacia-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße 192 aus Klink in Richtung Waren. Vor ihm fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer kam zu der Zeit aus Richtung Waren und fuhr nach Klink. Auf Höhe des Parkplatzes "Klinker Wald" musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Mutmaßlich bemerkte der Dacia-Fahrer hinter ihm das zu spät und fuhr seitlich auf den Dacia auf. In dem Moment geriet er zudem in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Mercedes zusammen. Der 33-jährige Dacia-Fahrer verletzte sich nach aktuellem Stand bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Verkehr konnte durch die Polizei während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen über den Parkplatz umgeleitet werden.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

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