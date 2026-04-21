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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte durch Unfall zwischen Pkw und Traktor

Pinnow (Murchin) (ots)

Am heutigen Mittag kam es gegen 11:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 110.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Traktor die K 30, aus Richtung Klotzow kommend und wollte in Pinnow nach links auf die B110 biegen. Zeitgleich befuhr eine 62-Jährige die B 110 mit ihrem Pkw in Richtung Anklam. Trotz des herannahenden Pkw befuhr der 38-Jährige die B 110, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch diesen erlitten sowohl die 62-jährige Fahrerin des Pkw, sowie ihre Mitfahrer im Alter von 68 und 78 Jahren, leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Zur Bergung des Pkw und Reinigung der Fahrbahn war die B 110 für eine Stunde voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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