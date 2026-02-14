Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Öffentlichkkeitsfahndung nach aus Seniorenheim in Mücke, OT Nieder- Ohmen abgängigen Frau

Vogelsbergkreis (ots)

Die Polizeistation Alsfeld bittet um die Mithilfe der Bevölkerung:

Mücke-Nieder-Ohmen. Seit dem heutigen Samstagmorgen (14.02.), 04:30 Uhr, ist aus einem Seniorenheim in Nieder-Ohmen in der Straße Langhans die 68-jährige Bewohnerin Kornelia K. abgängig. Diese leidet unter Demenz und ist orientierungslos.

Frau K. wird beschrieben als 170cm groß, normale Statur mit schulterlangen, grau-schwarzen Haaren. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer Hose aus dünnem Stoff.

Die Polizei sucht aktuell mit Unterstützung eines Mantrailer-Hundes und einer Drohne und geländegängigem Fahrzeug des Rettungsdienstes im Umfeld des Seniorenheims.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Frau oder dazu entsprechender verdächtiger Wahrnehmungen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

