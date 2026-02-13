Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht- Verkehrsunfall

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (12.02.) in der Zeit von 21.10 - 21.25 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die "Hochbrücke" auf der Frankfurter Straße in Richtung "Lomo-Kreuzung". Ein Mercedes-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Frankfurter Straße in entgegengesetzte Richtung. Beim Vorbeifahren touchierte der unbekannte Fahrer mit dem linken Außenspiegel den Außenspiegel der Fahrerseite des Mercedes. Sachschaden rund 700 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de

Neuenstein-Obergeis- Am Donnerstag (12.02.) gegen 12.10 Uhr, befuhr ein Mercedes-Fahrer aus Neuenstein die L 3155 in Richtung B 324. Ein Sattelzugfahrer aus Dänemark befuhr die Autobahnausfahrt und wollte nach links in Richtung in Richtung Neuenstein fahren. Hier missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt gwähren" und fuhr links auf die L 3155. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sachschaden rund 2.200 Euro. Anschließend entfernte sich der Däne unerlaubt von der Unfallstelle. Konnte jedoch im Nachgang von der Polizei ermittelt werden.

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (12.02.) gegen 09.05 Uhr, befuhren ein Alfa-Romeo-Fahrer aus Willingshausen und ein Opel-Fahrer aus Bad Hersfeld die Homberger Straße stadteinwärts. Der Fahrer aus Willingshausen entschloss sich auf der Fahrbahn zu drehen und übersah den hinter sich fahrenden Opel-Fahrer. Während der Alfa-Romeo-Fahrer quer auf der Fahrbahn stand kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Sachschaden rund 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neuenstein-Untergeis- Am Donnerstag (12.02.) gegen 08.30 Uhr, befuhr ein Rotenburger FordFahrer die B 324 von Neuenstein kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Sachschaden rund 3.600 Euro.

Kirchheim- Am Donnerstag (12.02.) gegen 06.50 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Skoda-Fahrer die Abfahrt der A7 in Richtung der Kreuzung zur Straße "Am Hattenberg". Ein BMW-Fahrer aus Kirchheim befuhr die Straße "Am Hattenberg" aus Gershausen kommend in Richtung Hauptstraße. Als der Skoda-Fahrer von der Abfahrt auf die Straße "Am Hattenberg" in Richtung Hauptstraße einbog, übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Sachschaden rund 3.000 Euro.

