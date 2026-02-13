Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall A7 -8-Sitzer löst einen Verkehrsunfall mit 4 weiteren Fahrzeugen aus

Fulda (ots)

Uttrichshausen. Am Freitag (13.02.), gegen 13:35, befuhr ein 58-jähriger Seat-Fahrer aus Schwalmtal, bei Autobahnkilometer 585,5, den linken Fahrstreifen der zweispurigen BAB7 in Richtung Fulda. Ihm voraus wurde der Verkehr langsamer, sodass er abbremsen musste. Ein ihm nachfahrender 31-jähriger Fahrzeugführer eines Renault-8-Sitzers aus Buchholz fuhr dem Seat aus bisher ungeklärter Ursache von hinten auf. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Seat, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Mittelschutzplanke. Ein hinter dem Renault fahrender Skoda, welcher von einer 56-jährigen Fahrzeugführerin aus Würzburg geführt wurde, konnte noch rechtzeitig bremsen und eine Kollision vermeiden. Allerdings konnte ein dem Skoda nachfahrender, weiterer Seat, welcher von einem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Hallstadt geführt wurde, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Skoda auf. Ein dem 2. Seat nachfahrender VW, welcher von einem 60-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen geführt wurde, fuhr dem Seat auf. Die Fahrzeugführer und Mitfahrer des Renault-8-Sitzers und des Skodas wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum.

Da aufgrund erster Erkenntnisse davon auszugehen war, dass mindestens 8 Personen durch das Ereignis Verletzungen erlitten, wurde durch das örtlich zuständige Gefahrenabwehrzentrum des Landkreises Fulda "MANV 10" (Massenanfall an Verletzten (10 Personen)) ausgerufen. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Nachdem alle Fahrzeuge durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr auf den Standstreifen befördert werden konnten, wurde es notwendig den rechten Fahrstreifen zu sperren und den Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Es entstand ein zeitweiliger Rückstau von bis zu 4 Kilometer. Keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit und es mussten alle abgeschleppt werden. An der Mittelschutzplanke wurden mindestens 3 Felder beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 67.000 Euro geschätzt. Da ein Fahrzeug dem Bundeswehr-Fuhrpark angehörte, wurden Einsatzkräfte des örtlich zuständigen Feldjägerkommandos hinzugezogen. Zudem waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kalbach, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, 8 Rettungsfahrzeuge, ein leitender Notarzt und der Organisationsleiter des Gefahrenabwehrzentrums des Landkreises Fulda im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell