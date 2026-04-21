Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L34 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 21.04.2026, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der L34 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 22-jährige Fahrerin eines PKW Skoda die L34 aus Richtung Neuhof kommend in Richtung Wanzka. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. In der weiteren Folge fing der PKW an zu brennen. Ein Unfallzeuge konnte die Fahrerin aus dem Skoda befreien, bevor die Flammen das gesamte Fahrzeug erfassten. Die aus dem Landkreis MSE stammende 22-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Neben zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neustrelitz waren ein Team des Kriminaldauerdienstes aus Neubrandenburg, ein RTW, ein NEF und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Des weiteren waren 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der PKW vollständig ausbrannte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

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