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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L34 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 21.04.2026, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der L34 ein 
schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 
22-jährige Fahrerin eines PKW Skoda die L34 aus Richtung Neuhof 
kommend in Richtung Wanzka. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 
PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem 
Straßenbaum. In der weiteren Folge fing der PKW an zu brennen. Ein 
Unfallzeuge konnte die Fahrerin aus dem Skoda befreien, bevor die 
Flammen das gesamte Fahrzeug erfassten.
Die aus dem Landkreis MSE stammende 22-Jährige wurde bei dem Unfall 
so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.
Neben zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neustrelitz 
waren ein Team des Kriminaldauerdienstes aus Neubrandenburg, ein RTW,
ein NEF und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Des weiteren waren 
50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden 
zur Brandbekämpfung eingesetzt. Sie konnten jedoch nicht verhindern, 
dass der PKW vollständig ausbrannte. Der entstandene 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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