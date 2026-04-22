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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Identifizierung bei Schichtwechsel

Stralsund (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:40 Uhr hat ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße in Stralsund den geschlossenen Kassenbereich mit gestohlener Ware durchbrochen und wurde dann von einer Mitarbeiterin bis zum Ausgang verfolgt. Sie konnte ihn am Ärmel seiner Jacke greifen. Er stieß sie weg, beleidigte und bedrohte sie.

Ein Mann im Laden kam dazu, versuchte ebenfalls, den Dieb festzuhalten. Er wurde mit einer Kopfnuss vom Täter attackiert, danach konnte sich der Dieb losreißen und auf dem Rad abhauen. Der Helfer, ein 45-jähriger Deutscher, wurde leichtverletzt.

Dass der nachmittags noch unbekannte Räuber am Abend identifiziert werden konnte, hat er dem Schichtwechsel im Polizeirevier zu verdanken: Bei der Lageübergabe hat ihn ein Beamter auf den während der Tat gemachten Fotos als einen polizeibekannten 40-jährigen Deutschen erkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt daher nun gegen den Mann wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung.

Gestohlen hatte der Mann Waren im Wert von etwa 75 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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