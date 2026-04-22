Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Taxifahrerin wird von unbekanntem Mann bedroht, Zeugen gesucht

Bergen auf Rügen (ots)

Am gestrigen Dienstag (21. April 2026) parkte eine 51-jährige Deutsche mit ihrem Taxi auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet in Bergen auf Rügen (Herrmann-Matern-Straße) und machte dort Pause.

Gegen 10:30 Uhr nahm sie einen aufgebrachten Mann wahr. Dieser äußerte seinen Unmut darüber, dass sie mit ihrem Fahrzeug in diesem Wohngebiet stehen würde. Weiterhin soll er die Frau beleidigt und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 60 - 65 Jahre alt, graue, kurze Haare, geschätzte Körpergröße etwa 1,65 Meter, - er trug eine Brille, eine dunkle Hose, ein bräunlich kariertes Hemd und eine schwarze Steppweste mit einem weißen Logo auf Brusthöhe.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung, Beleidigung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Bergen unter 03838 810 0, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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