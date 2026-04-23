Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stehlen Buntmetall

Stralsund (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde der Stralsunder Polizei der Diebstahl von 45 Metern Kupferkabel aus einem elektrischen Baufahrstuhl im Heinrich-Heine-Ring mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 21. April 2026, 16:00 Uhr, bis 22. April 2026, 07:00 Uhr zu dem Fahrstuhl. Dort wurde die Kabel vom Gerät abgetrennt und entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Fahrstuhl ist nicht mehr nutzbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und such nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Wenn Sie im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich Heinrich-Heine-Ring/ Maxim-Gorki-Straße gemacht haben, werden Sie gebeten sich unter der 03831 2890-625 an das Polizeihauptrevier Stralsund, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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