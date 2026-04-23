PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Krimineller betrügt Rentnerin um 800 Euro

Rügen (ots)

Eine 84-Jährige Frau von der Insel Rügen erstatte am gestrigen Nachmittag Strafanzeige bei der Sassnitzer Polizei, da sie vermutete Opfer eines Betruges geworden zu sein.

Bereits im März erhielt sie per Nachricht einen Link zum Onlineprofil eines vermeintlichen Agenten, welcher versprach schnell Geld verschaffen zu können. Im Rahmen der Kontaktaufnahme zu dem Agenten übermittelte die Rentnerin persönliche Daten, woraufhin eine Verifizierung ihrer Person mitgeteilt wurde. In weiterer Folge sei sie erneut durch den vermeintlichen Agenten kontaktiert worden. Im Rahmen eines Telefonates wurde ihr mitgeteilt, dass sie sich für einen Kurierdienst entscheiden müsse, welcher ihr die geforderte Geldsumme nach Hause bringen würde.

Die Geschädigte wählte daraufhin ein Angebot mit einer Versandgebühr in Höhe von 200 Euro aus. Der Anrufer teilte der Rentnerin anschließend mit, dass sie Guthabenkarten im Wert von 200 Euro kaufen solle, mit welchen der Kurier bezahlt werden sollte. Die Frau kam der Aufforderung nach und übersandte dem Tatverdächtigen Bilder der Guthabenkarten, wodurch diese für den Täter nutzbar wurden. Durch die Nennung weiterer Vorwände erwarb die Rentnerin weitere Guthabenkarten im Gesamtwert von 600 Euro und übersandte Bilder von diesen an den Täter.

Da die Geschädigte nach weiterem Ausbleiben der Geldlieferung jedoch skeptisch wurde, wandte sie sich an die Polizei und erstatte Anzeige.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges.

Immer wieder nutzen Kriminelle vermeintlich seriöse Anzeigen im Internet, um Menschen um ihr Geld zu bringen. Die Polizei rät daher:

   -	Seien Sie skeptisch! Vor allem, wenn Ihnen in kurzer Zeit hohe 
Geldsummen versprochen werden.
   -	Geben Sie im Internet niemals persönliche Daten preis.
   -	Seriöse Unternehmen schließen Verträge mit Ihnen ab und würden 
Sie nicht auffordern mit Guthabenkarten zu zahlen.
   -	Lassen Sie sich nicht durch Vorwände zu weiteren Zahlungen 
verleiten.
   -	Senden Sie keine Fotos von Zahlungsmitteln (weder 
Guthabenkarten, noch Geldkarten) an Dritte.
   -	Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 10:11

    POL-NB: Über 40 Reifen in Anklam zerstochen - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

    Anklam (ots) - Am gestrigen Tag (22.04.2026) kam es am frühen Nachmittag in Anklam zu diversen Sachbeschädigungen an parkenden PKW im Bereich der Mühlenstraße und der Leipziger Allee. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 40-jährigen Deutschen. Die ersten Zeugenhinweise gingen 13:50 Uhr bei der Polizei ein. Hier wurde der Polizei die Sachbeschädigung an insgesamt ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 14:43

    POL-NB: Identifizierung bei Schichtwechsel

    Stralsund (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15:40 Uhr hat ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße in Stralsund den geschlossenen Kassenbereich mit gestohlener Ware durchbrochen und wurde dann von einer Mitarbeiterin bis zum Ausgang verfolgt. Sie konnte ihn am Ärmel seiner Jacke greifen. Er stieß sie weg, beleidigte und bedrohte sie. Ein Mann im Laden kam dazu, versuchte ebenfalls, den Dieb ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 13:44

    POL-NB: Taxifahrerin wird von unbekanntem Mann bedroht, Zeugen gesucht

    Bergen auf Rügen (ots) - Am gestrigen Dienstag (21. April 2026) parkte eine 51-jährige Deutsche mit ihrem Taxi auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet in Bergen auf Rügen (Herrmann-Matern-Straße) und machte dort Pause. Gegen 10:30 Uhr nahm sie einen aufgebrachten Mann wahr. Dieser äußerte seinen Unmut darüber, dass sie mit ihrem Fahrzeug in diesem Wohngebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren