Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Lkw kommt von Fahrbahn ab - B 105 stundenlang gesperrt
Altheide (ots)
Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 08:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 105, Höhe Borg (Altheide).
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Deutscher die B 105 mit seinem, mit Gülle beladenem, Lkw, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge kam das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Die Gülle musste noch vor Ort aus dem Fahrzeug gepumpt werden. Ferner war der Lkw nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 83.500 Euro.
Die B 105 war für die Dauer von 4,5 Stunden zum Teil voll gesperrt.
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