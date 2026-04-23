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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Lkw kommt von Fahrbahn ab - B 105 stundenlang gesperrt

Altheide (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 08:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 105, Höhe Borg (Altheide).

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Deutscher die B 105 mit seinem, mit Gülle beladenem, Lkw, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge kam das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Die Gülle musste noch vor Ort aus dem Fahrzeug gepumpt werden. Ferner war der Lkw nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 83.500 Euro.

Die B 105 war für die Dauer von 4,5 Stunden zum Teil voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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