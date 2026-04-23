Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Richtenberg (LK VR) (ots)

Am 23.04.2026 kam es gegen 16:50 Uhr auf der L22 auf Höhe Behrenwalde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-jähriger deutscher Mann fuhr mit seinem Oldtimer AWE 309 aus der Dorfstraße kommend in den Kreuzungsbereich der L22 ein, ohne dabei die Vorfahrt einer 35-jährigen deutschen Verkehrsteilnehmerin im Pkw Audi zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Das 68 Jahre alte Fahrzeug des Verursachers überschlug sich einmalig und war fortan nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher wurde aufgrund des Verdachts eines Polytraumas ins Hanseklinikum Stralsund verbracht, sein Fahrzeug in eigener Zuständigkeit geborgen. Die L22 war während der Verkehrsunfallaunahme halbseitig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

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