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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Pedelec Training für Senioren - Kreispolizeibehörde Unna bietet Training an

Werne (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna bietet am 29.05.2026 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein Pedelec-Training für Senioren an.

Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Bahnhofstraße 8, Werne, Nähe des Skater Parks, statt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes Pedelec und das Tragen eines Fahrradhelms.

Inhalt des Trainings wird zunächst ein Theorieteil sein, in dem die Polizei auch Ihre Fragen zum Thema Pedelec im Straßenverkehr beantworten wird. Anschließend werden praktische Übungen unter Anleitung durchgeführt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, melden sich Teilnehmende bitte bis zum 21.05.26 unter folgender E-Mail Adresse an: verkehrsunfallpraevention.unna@polizei.nrw.de

Das Training findet nur bei trockener Witterung statt. Bitte denken Sie auch an ausreichende Getränke.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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