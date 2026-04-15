Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Frau stürzt in Bus und verletzt sich dabei schwer

Schwerte (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, um ca. 16:45 Uhr, kam es in einem Linienbus (R 32) am Schwerter Bahnhof zu einem Unfall.

Beim Anfahren des Busses, der in Richtung Ergste unterwegs war, stürzte eine 78-jährige Schwerterin mit ihrem Rollator.

Beim Ausstieg bemerkte der Busfahrer, dass die Frau gestürzt war und dabei schwer verletzt wurde. Zur stationären Behandlung kam die 78-Jährige in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen soll sich bei dem Sturz der Frau im Bus eine weitere Person mit einem Fahrrad im Bus befunden haben.

Die Polizei Schwerte sucht nun Zeugen, die den Sturz der 78-Jährigen im Bus mitbekommen haben: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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