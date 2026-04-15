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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Verstärkte Verkehrskontrollen durch die Polizei

Kreis Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Dienstag (14.04.2026) in den Städten Unna und Kamen verstärkt Geschwindigkeitsmessungen und Straßenverkehrskontrollen durch.

In Unna konnten an der B1/Iserlohner Straße zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Diese befanden sich alle im Bereich eines Verwarngeldes.

Zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr konnten auf Höhe der Fußgängerbrücke, an der Friedrich-Ebert-Straße, erneut sechs Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen geahndet werden.

Zusätzlich ließen sich zwei sonstige Maßnahmen, wie das Parken außerhalb einer gekennzeichneten Parkfläche, feststellen.

In Kamen wurde zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr verstärkt an der Hammer Straße kontrolliert. Insgesamt waren 10 Verstöße feststellbar. Spitzenreiter war gleich zweimal eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 48 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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