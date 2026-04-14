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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unfallverursacher stößt parkendes Motorrad um und flüchtet

Schwerte (ots)

Die Polizei Schwerte sucht einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, der am Freitag (10.04.2026) mit seinem schwarzen Pkw auf einem Parkplatz eines Supermarkts an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte rückwärts eingeparkt und dabei ein Motorrad eines 21-jährigen Dortmunders umgestoßen hat.

Dieses fiel zur anderen Seite und beschädigte dabei den ebenfalls parkenden Pkw eines 40-jährigen Schwerters.

Eine Zeugin bemerkte den Vorgang und sah, wie der Unfallverursacher seine Fahrt daraufhin fortsetzte und flüchtete, ohne den Schaden zu regulieren.

An dem Motorrad als auch an dem Pkw des 40-Jährigen entstand Sachschaden - beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Unfallzeugen, die Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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