Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Unna (ots)

Die Tatverdächtigte, die im Oktober 2025 Geld aus einem Bankautomaten in Unna entwendete, stellte sich selbstständig auf einer Polizeiwache.

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