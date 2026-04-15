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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Unna (ots)

Die Tatverdächtigte, die im Oktober 2025 Geld aus einem Bankautomaten in Unna entwendete, stellte sich selbstständig auf einer Polizeiwache.

Es wird darum gebeten, das Foto nicht weiter zu veröffentlichen und aus den Systemen zu löschen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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