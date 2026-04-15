POL-UN: Unna - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl
Unna (ots)
Die Tatverdächtigte, die im Oktober 2025 Geld aus einem Bankautomaten in Unna entwendete, stellte sich selbstständig auf einer Polizeiwache.
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