Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Senior auf Gleise gestoßen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (16.02.2026, gegen 16:30 Uhr) wurde ein 100-Jähriger in der Saarlandstraße an der Straßenbahnhaltestelle "Südwest-Stadion" von einem unbekannten Jugendlichen gestoßen. Der Mann fiel dadurch auf die Gleise. Er erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: männlich, 17 - 19 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Jugendlichen geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

