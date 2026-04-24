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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fall um Skelettfund in Kargow gilt als abgeschlossen

Waren/Kargow (ots)

Die im März gefundenen Skelett-Teile im Bereich eines ehemaligen Betonwerks in Kargow bei Waren wurden umfangreich von der Rechtsmedizin analysiert. Nach Erkenntnissen der Rechtsmedizin sowie durch Auffindesituation und weitere Ermittlungen durch die Kripo, ist davon auszugehen, dass es sich um Überreste eines Seniors handelt, der seit 09. Juni 2012 aus Waren vermisst wird. Der damals 76-jährige Mann galt als orientierungslos und konnte seinerzeit trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei nicht aufgefunden werden. Die entsprechende öffentliche Vermisstensuche nach ihm wird somit offiziell eingestellt. Hinweise auf ein Fremdverschulden im Zusammenhang mit dem Skelett-Fund gibt es aktuell nicht.

Alle Personen, die den damaligen Aufruf samt Fotos und persönlicher Details öffentlich geteilt haben, werden gebeten, alles dazu in Eigenregie zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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