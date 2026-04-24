Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wildunfall mit Personenschaden

Anklam (LK VG) (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026, kam es gegen 22:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 110 kurz vor der Zecheriner Brücke. Eine 18-jährige deutsche Fahrerin eines Audi befuhr die Bundesstraße aus Richtung Anklam in Fahrtrichtung Usedom. Plötzlich überquerte ein Rotwild die Fahrbahn und trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrerin erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen und wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Klinikum Anklam verbracht.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, zudem war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Rotwild verendete an der Unfallstelle und wird durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten versorgt. Die B 110 war während der Unfallaufnahme für circa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt.

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