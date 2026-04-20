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POL-IZ: 260420.5 Heide: Kriminalpolizei sucht Hinweise auf markante Schmuckstücke

POL-IZ: 260420.5 Heide: Kriminalpolizei sucht Hinweise auf markante Schmuckstücke
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Heide (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heide veröffentlicht die Kriminalpolizei nun Fotos von gestohlenem Schmuck und bittet um Hinweise zu dessen Verbleib. Im Fokus stehen mehrere auffällige und teils sehr individuelle Schmuckstücke, die seit der Tat zum Verkauf angeboten oder anderweitig aufgefallen sein könnten.

Am 11.03.2026 drang ein unbekannter Täter tagsüber gegen 11:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Esmarchstraße ein und entwendete dabei unter anderem Schmuck.

Nun liegen den Ermittlern Fotos des Stehlguts vor. Bei den entwendeten Stücken handelt es sich vielfach um markante Einzelstücke mit hohem Wiedererkennungswert. Dazu zählen unter anderem ein ovaler Bergkristallanhänger mit Feder aus 750er Gelbgold, ein Rutilnadelquarzring aus 925er Silber und 750er Gold, ein griechisches Schmuckset mit Rubin und Perlmutt, ein Armreif aus 585er Gelbgold, ein Kettenanhänger mit Mondstein sowie ein mehrteiliger Ring mit verschiedenen Elementen.

Die Kriminalpolizei interessiert nun insbesondere, wo diese Schmuckstücke seit der Tat aufgefallen sind. Gesucht werden Hinweise darauf, ob sie zum Kauf angeboten wurden, in Online-Inseraten erschienen, in Geschäften oder auf Märkten aufgefallen sind oder im persönlichen Umfeld bemerkt wurden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heide unter 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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