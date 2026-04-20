Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260420.3 Wrist: Unbekannte entwenden Kupferfallrohre von Gebäuden

Wrist (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag ist es in Wrist zu zwei Diebstählen von Kupferfallrohren gekommen. Die Polizei prüft, ob es weitere gleichgelagerte Taten in der Umgebung gibt, und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte um Hinweise.

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 13:00 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Hauptstraße in zwei Fällen Fallrohre aus Kupfer von Gebäuden. Nach bisherigem Stand ruckelten die Täter die Fallrohre jeweils ohne besonderes Werkzeug ab. Zuvor lösten sie eine Schelle mit einem Schraubendreher.

Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf Tatverdächtige vor.

Die Polizeistation Kellinghusen bittet Zeugen um Hinweise. Von Interesse sind insbesondere verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum, aber auch Beobachtungen in den Tagen davor, die auf ein mögliches Auskundschaften hindeuten könnten. Auch mögliche weitere Geschädigte, bei denen Kupferfallrohre entwendet wurden und die den Diebstahl bislang noch nicht angezeigt haben, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Kellinghusen unter 04822 20980 entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell