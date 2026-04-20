Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260420.2 Wilster: Zimmerbrand in leerstehendem Mehrfamilienhaus

Wilster (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in Wilster zu einem Zimmerbrand in einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus gekommen. Das Feuer beschränkte sich auf einen Raum im Erdgeschoss. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 00:10 Uhr ging über den Notruf die Meldung über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Rumflether Straße ein. Das Gebäude steht derzeit leer und wird aktuell renoviert. Das Feuer betraf ein Zimmer in einer Erdgeschosswohnung. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wilster und Sankt Margarethen löschten den Brand. Um 01:23 Uhr meldeten die Einsatzkräfte "Feuer aus".

Verletzt hat sich niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler derzeit auf rund 40.000 Euro.

Zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die weiteren Ermittlungen. Sofern Zeugen im Zeitraum des Brandausbruchs verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Rumflether Straße gemacht haben, bittet die Kriminalpolizei Itzehoe unter 04821 6020 um Hinweise.

Björn Gustke

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