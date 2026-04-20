Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260420.4 Itzehoe: Brand in Kfz-Werkstatt

Itzehoe (ots)

Heute Morgen brach in Itzehoe ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt aus. Drei Personen erlitten dabei Verletzungen. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 09:45 Uhr geriet in einer Kfz-Werkstatt in der Oberen Dorfstraße ein aufgebockter Pkw im Bereich des Motors in Brand. Nach ersten Erkenntnissen schlugen dabei etwa zwei Meter hohe Flammen aus dem Fahrzeug.

Drei Personen versuchten zunächst, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Dabei erlitten alle drei eine Rauchgasintoxikation. Zwei von ihnen verletzten sich leicht. Eine weitere Person kam mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Itzehoe löschte den Brand. Am Dach der Werkstatt entstand ein Gebäudeschaden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Wegen der Rauchentwicklung sperrten Einsatzkräfte die Obere Dorfstraße und die Untere Dorfstraße für die Dauer des Einsatzes voll.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt.

Björn Gustke

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