Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260420.1 Wesselburen: Stehkerzenleuchter aus Kirche entwendet

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Wesselburen (ots)

In Wesselburen drang ein Unbekannter zwischen Montag und Donnerstag in die Sankt-Bartholomäus-Kirche ein und entwendete zwei versilberte Stehkerzenleuchter sowie einen Opferstock. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter drang im Zeitraum von Montag, 13. April 2026, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 16. April 2026, 07:30 Uhr, in die Sankt-Bartholomäus-Kirche in der Straße Am Markt ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzte er die Öffnungszeiten der Kirche.

Im Altarraum hebelte der Täter ein verschlossenes Nebengelass gewaltsam auf und entwendete daraus zwei versilberte Stehkerzenleuchter. Aus einem Aufenthaltsraum nahm er außerdem einen leeren Opferstock an sich. Danach verließ er den Tatort unerkannt.

Die Polizeistation Wesselburen bittet um Hinweise. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der auf dem veröffentlichten Foto gezeigten versilberten Stehkerzenleuchter machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 448976 entgegen.

Björn Gustke

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