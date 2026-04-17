Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260417.1 Heide: Vier Brände in einer Nacht beschäftigen die Kriminalpolizei

Heide (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Heide zu vier Bränden. Betroffen waren mehrere Abfallcontainer sowie zwei geparkte Autos. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand meldeten Zeugen den ersten Brand um 02:27 Uhr in der Nordstrander Straße. Dort brannte ein Müllcontainer. Nur wenige Minuten später, um 02:41 Uhr, gerieten Am Kleinbahnhof zwei kleine Bio-Müllcontainer in Brand.

Um 03:02 Uhr stand auf einem Parkplatz an der Rüsdorfer Straße ein Mercedes A-Klasse in Flammen. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug nahezu vollständig, das Heck brannte komplett aus. Ein daneben abgestellter Toyota Yaris erlitt Schäden an der Front und an der Beifahrerseite.

Der vierte Brand folgte um 03:36 Uhr in der Arnold-Ebel-Straße. Dort brannte ein durch Gitter eingefasster Bereich mit augenscheinlich sechs Abfallcontainern und Mülltonnen, darunter zwei große und vier kleine Behälter.

Die Feuerwehr Heide löschte alle Brände. In sämtlichen Fällen entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Heide übernahm die Ermittlungen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Brandorte beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heide unter der Rufnummer 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

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