Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260416.1 Horst: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Wohnhaus

Horst (Holstein) (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch ist es in Horst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein unbekannter Täter drang in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Täter im Zeitraum von Dienstag, 10:45 Uhr, bis Mittwoch, 10:45 Uhr, ein Grundstück in der Fritz-Reuter-Straße und begab sich in den Garten eines Einfamilienhauses. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte in das Haus.

Im Gebäude durchsuchte der Unbekannte mehrere Räume. Anschließend verließ er das Haus vermutlich durch die Eingangstür. Nach ersten Erkenntnissen erlangte er kein Stehlgut.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe führt die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

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