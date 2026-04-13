Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260413.3 Burg: Wem gehört dieses Fahrrad?

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Burg (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes haben Beamte der Polizeistation Marne am 10. April 2026 ein Fahrrad sichergestellt, das von einer polizeilich bereits hinreichend bekannten Person unbefugt genutzt wurde. Nun suchen die Ermittler nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Nach einem Hinweis auf einen Diebstahl von einem Privatgrundstück in Burg nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Bereich eines Verbrauchermarktes fest. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte diverses mutmaßliches Diebesgut aus unterschiedlichen Taten, das sie sicherstellten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 47-jährige Beschuldigte mindestens einen Tatort mit einem Fahrrad aufgesucht hatte, das nicht in seinem Eigentum stand. Dieses ließ er später in der Bahnhofstraße an einem Grundstück zurück. Auch dieses Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet den Eigentümer des Zweirads, sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 bei der Polizeistation Burg zu melden.

Merle Neufeld

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