Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260410.2 Heide: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Am Abend des vergangenen Mittwochs ist es in Heide zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Der Täter verursachte einen erheblichen Schaden, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Geschädigte stellte seinen VW California gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz in der Süderstraße hinter dem Kino ab. Als er gegen 21.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass nahezu jedes Fahrzeugteil vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden war. Zudem war ein Außenspiegel defekt.

Laut ersten Schätzungen dürfte sich die Schadenssumme auf etwa 10.000 Euro belaufen. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Polizei in Heide zu melden.

Merle Neufeld

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