Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260409.2 Heide: Fahrzeug geht in Flammen auf - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Feuer in Heide ein Fahrzeug zerstört. Die Ermittler der Heider Kriminalpolizei gehen derzeit von Brandstiftung aus und bitten um Hinweise.

Gegen 04.50 Uhr wählte ein Anwohner der Schleswiger Straße den Notruf, nachdem er bemerkt hatte, dass ein Fiat sowie ein danebenliegender Haufen Unrat in der Nähe eines Wohnhauses brannten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Wer den Brand verursacht hat, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 zu melden.

Merle Neufeld

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