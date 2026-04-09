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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260409.1 Brunsbüttel: Unbekannter überfällt Tankstelle am frühen Morgen

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Mann in Brunsbüttel eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin und flüchtete anschließend mit Bargeld und Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter gegen 06.00 Uhr die Tankstelle in der Olof-Palme-Allee. Er drohte der 61-jährigen Mitarbeiterin mit Gewalt und nahm Bargeld sowie Zigaretten in noch unbekannter Menge aus der Kasse und dem Verkaufsraum an sich. Anschließend verließ er den Tatort und flüchtete unerkannt.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 174 Zentimeter großen Mann von normaler Statur mit braunen Augen und auffallend kräftigen Oberschenkeln handeln. Er spricht Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpulli, einen schwarzen Schlauchschal als Maskierung sowie eine mittelblaue Jeanshose. Im oberen Bereich eines Oberschenkels wies die Hose zwei rostfarbene Flecken auf.

Die Kriminalpolizei in Heide führt die Ermittlungen wegen schweren Raubes. Zudem prüfen die Beamten einen möglichen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Discothek in der Koogstraße, der sich in der Nacht zum Mittwoch ereignete. Hierbei entwendete der unbekannte Täter drei Flaschen Alkohol und eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise zu beiden Taten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen. Insbesondere bitten sie darum, dass sich der Besucher der Tankstelle, der diese kurz nach der Raubtat mit einem leuchtenden Helm betrat, meldet.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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