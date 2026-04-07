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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260407.1 Lohe-Rickelshof: Zwei Männer nach nächtlichem Diebstahlsversuch gestellt

Lohe-Rickelshof (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben Polizeibeamte in Lohe-Rickelshof zwei Männer festgenommen, die nach bisherigen Erkenntnissen Europaletten von einem Firmengelände entwenden wollten. Gegen beide laufen nun Ermittlungen.

Um 23:55 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf 110 den Hinweis, dass sich zwei Personen unbefugt auf einem Firmengelände in der Straße Friedrichswerk aufhielten. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Männer an und nahmen sie vorläufig fest.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand versuchten die beiden Beschuldigten, Europaletten von dem Gelände zu entwenden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen und einen 22-jährigen Deutschen, beide aus dem Kreis Dithmarschen.

Die Beamten brachten die Männer für Folgemaßnahmen zum Polizeirevier Heide. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen beide mangels fehlender Haftgründe auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer in einem Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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