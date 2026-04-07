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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260407.3 Brunsbüttel: Bootsführer kollidiert unter Alkoholeinfluss mit Motoryacht

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag kam es im Yachthafen Brunsbüttel zu einer leichten Kollision zwischen zwei Motoryachten. Im Anschluss ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinträchtigung des verantwortlichen Schiffsführers. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

Gegen 17:24 Uhr touchierte der Führer einer Motoryacht nach ersten Erkenntnissen beim Anlegeversuch eine fest vertäute Motoryacht. An beiden Booten entstanden leichte Schäden. Die Sicherheit der Motoryachten blieb nach derzeitigem Stand unbeeinträchtigt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 0,31 Promille. Zeugen beschrieben zudem eine unsichere Fahrweise mit harten Manövern. Vor diesem Hintergrund ordnete die Wasserschutzpolizei zwei Blutproben an.

Auch auf dem Wasser kann bereits geringer Alkoholkonsum die Reaktionsfähigkeit und das sichere Führen eines Bootes beeinträchtigen. Wie im Straßenverkehr kann sich ein Schiffsführer bereits ab 0,3 Promille strafbar machen, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorliegen.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs unter Alkoholeinfluss gemäß § 315a StGB.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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