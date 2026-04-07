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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260407.2 Albersdorf: Unbekannte brechen in Antiquitätengeschäft ein

Albersdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen unbekannte Täter in Albersdorf in ein Antiquitätengeschäft ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 23:45 Uhr in der Kapellenstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft. Dabei lösten sie nach ersten Ermittlungen einen akustischen Alarm aus.

Im Anschluss entnahmen sie mehrere Wertgegenstände aus den Geschäftsräumen und flüchteten in unbekannte Richtung. Sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzungen trafen die Täter im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr an.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Beide sollen etwa 180 bis 200 cm groß und sportlich gewesen sein. Beide trugen eine Skimaske über dem Kopf. Einer der Männer soll zudem eine braune Lederjacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Heide führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kapellenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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