Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260410.1 Glückstadt: Hoher Schaden nach Feuer in Einfamilienhaus

Glückstadt (ots)

Aus noch unklarer Ursache ist es am gestrigen Abend zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Glückstadt gekommen. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 20.30 Uhr im Hauswirtschaftsraum eines Hauses in der Anna-Tiessen-Straße ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Glückstadt stand der betroffene Raum bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das übrige Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Durch das Feuer kam es im Hauswirtschaftsraum zu massiven Putzabplatzungen und Verrußungen. Weitere Schäden in anderen Räumen entstanden durch Rauch und Löschwasser. Das Haus ist infolge des Brandes vorerst nicht bewohnbar.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich vier Personen in dem Gebäude. Zwei von ihnen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Zudem erlitt der Hausherr eine Verbrennung am Fuß.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Itzehoe übernommen. Der Brandort ist derzeit beschlagnahmt.

Merle Neufeld

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