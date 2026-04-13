Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260413.2 Hollingstedt: Unerlaubte Müllentsorgung

Hollingstedt (ots)

Zu Monatsbeginn hat eine bislang unbekannte Person in Hollingstedt unerlaubt rund 30 Autoreifen in einem Naturschutzgebiet entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 7. April 2026 erhielt die Polizeistation Hennstedt Kenntnis darüber, dass sich in einem Knick eines Naturschutzgebietes im Bereich zwischen Hollingstedt/Delve und Horst (Bauernweg) eine größere Anzahl von Autoreifen befinden soll.

Eine Überprüfung durch Einsatzkräfte bestätigte den Sachverhalt. Ein Verantwortlicher für die illegale Ablagerung konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 bei der Polizeistation Hennstedt zu melden.

Merle Neufeld

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