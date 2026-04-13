Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260413.1 Heide: Autofahrer flüchtet mit hohem Tempo vor Verkehrskontrolle

Heide (ots)

In der Nacht zu Samstag hat sich ein Autofahrer in Heide einer Verkehrskontrolle entzogen und sich dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und in Richtung Nordhastedt bewegt. Polizeibeamte stoppten den Mann wenig später. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafverfahren.

Gegen 00:50 Uhr befanden sich zwei Beamte des Polizeireviers Heide auf Streifenfahrt in der Waldschlösschenstraße, als ihnen ein schwarzer BMW mit polnischem Kennzeichen auffiel. Sie beabsichtigten, das Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu überprüfen. Noch bevor es dazu kam, beschleunigte der Fahrer stark und entzog sich der Kontrolle.

Der BMW fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen im Heider Stadtgebiet und setzte seine Fahrt in Richtung Nordhastedt fort. Trotz Blaulicht, Einsatzhorn und Anhaltesignal gelang es dem Streifenwagen zeitweise selbst bei sehr hoher Geschwindigkeit nicht, zu dem Fahrzeug aufzuschließen. Kurz vor einem Kreisverkehr kollidierte er beinahe mit einer Verkehrsinsel. In der Hauptstraße in Nordhastedt stoppte das Fahrzeug schließlich.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37 Jahre alte rumänische Tatverdächtige aus dem Kreis Dithmarschen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Er zeigte ein deutlich alkoholtypisches Verhalten. Einen Atemalkoholtest konnte er nicht durchführen. Zudem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des BMW fanden die Beamten außerdem ein kombiniertes Einhandmesser mit Schlagring auf.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann zum Polizeirevier Heide, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Bereits während der Fahrt dorthin leistete der Beschuldigte Widerstand, indem er wiederholt versuchte, nach den Beamten zu treten. Darüber hinaus bedrohte er sie verbal mit Gewalt. Im Anschluss verblieb er zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Die Polizei in Heide ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens kommt auch dann in Betracht, wenn nur ein Fahrzeug beteiligt ist. Das Gesetz erfasst auch Fälle, in denen ein Fahrer sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig sowie rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Björn Gustke

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