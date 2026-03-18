Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Kennzeichen gestohlen

Niederlangen (ots)

Zwischen Samstag, 6. März 2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, 7. März 2026, 11:00 Uhr, wurde am Eichenweg in Niederlangen das hintere amtliche Kennzeichen EL-MJ 7820 von einem Pkw entwendet.

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Vorabend im Carport abgestellt, dort war das Kennzeichen noch angebracht.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 entgegen.

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